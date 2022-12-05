По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго

Внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба оператора системи передачі Укренерго.

Оператор пояснює, що через наслідки обстрілів частина електростанцій певний час не зможе працювати на повну потужність. Разом із посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", – зазначають в Укренерго.

Укренерго наголошує, що диспетчери та інженери компанії працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

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Нагадуємо:

Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині наразі застосовані екстрені відключення.

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Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.