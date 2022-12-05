На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали захист банківської системи

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося питання роботи банківської системи та її захисту.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері Єдиних новин.

Він зазначив, що на останньому засіданні ставки розглядається питання захисту банківської сфери.

"Ми розуміємо, що треба робити, аби ця система стабільно працювала, і були надані відповідні доручення з цього приводу. Ми зробимо все необхідне, щоб банківська система працювала, не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що робити, якщо на тій чи іншій території станеться якась проблема", – запевнив Данілов.

Нагадуємо:

РФ активізує свої кібератаки для здійснення тиску на джерела військово-політичної підтримки України, заявили у Microsoft.

28 листопада президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили плани росіян і шляхи реагування.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.