На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині наразі застосовані екстрені відключення.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.
"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", - додали в компанії.
Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у Київській області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
"У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів", - підкреслив він.
Нагадаємо:
Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.
Економічна правда