На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК

Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині наразі застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", - додали в компанії.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у Київській області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів", - підкреслив він.

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