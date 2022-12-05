АРМА передали два підприємства росіян на Івано-Франківщині

За ініціативи Державного бюро розслідувань в управління АРМА суд передав два підприємства, які належать громадянам Росії, в Івано-Франківській.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за клопотанням Бюро в управління держави передали завод та виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. кв. м.

Раніше суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави та створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств.

Крім цього, зазначені підприємства ухилялись від сплати податків . Сума таких збитків державному бюджету може становити десятки мільйонів гривень.

У ДБР нагадали, що продовжують роботу щодо виявлення та передачі державі майна суб’єктів РФ. Протягом року до АРМА передали майно та корпоративні права на декілька мільярдів гривень.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань протягом десяти місяців року передало Нацагентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 мільярдів гривень.

Протягом двох місяців обсяг депозитного портфеля агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збільшився у два рази – до 1,4 млрд у гривневому еквіваленті.