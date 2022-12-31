Україна імпортувала нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок" 114 тисяч тонн дизельного палива з Угорщини

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Оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" у підсумках 2022 року заявив про реалізацію реверсного постачання дизельного палива українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" з Угорщини в Україну в об’ємі 114 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафта".

"У 2022 році компанії вдалось забезпечити реверс української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для постачання дизельного палива з території Угорщини в Україну.

Це дало змогу підтримати паливний ринок України у кризовий момент та забезпечити наявність пального для понад 2,5 млн автовласників. Впродовж цього року нафтопродуктопроводом було перекачано 114 тис. тонн дизельного пального", – йдеться в повідомленні.

Раніше, "Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. ВІДЕО ДНЯ Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадаємо:

Оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Східної Європи у 2023 році у зв'язку з атаками РФ на енергосистему країни.