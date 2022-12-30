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Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol вийшов із великого проєкту у РФ

П'ятниця, 30 грудня 2022, 16:54 - Олексій Павлиш

Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group оголосив про продаж частки у ТОВ "Восток Ойл", яке реалізує один із найбільших проєктів "Роснєфті" на півночі Красноярського краю РФ.

Про це йдеться у заяві компанії від 30 грудня.

"Сьогодні Vitol оголошує про продаж своєї частки в ТОВ "Восток Ойл". 

Консорціум під керівництвом Vitol (спільне підприємство з Mercantile & Maritime Group), якому належала частка, завершив продаж свого пакета акцій Fossil Trading, FZCO, сума якого не розголошується", - йдеться у повідомленні.

У Vitol зазначили, що продаж, який узгодили ще у липні 2022 року з урахуванням попередніх умов, завершено після всіх юридичних формальностей.

Нагадаємо:

У квітні повідомлялось, що найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір припинити торгувати російською нафтою до кінця 2022 року.

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Президент України Володимир Зеленський у липні закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol припинити постачання російської нафти, звинувативши його у "нахабній наживі на кривавій нафті".

Економічна правда

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