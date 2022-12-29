Пункти пропуску на кордонах працюють, але можливі перебої в роботі через знеструмлення

У зв’язку з ракетними обстрілами та можливих перебоїв з електропостачанням, також можлива нестабільна робота електронних систем на пунктах пропуску на кордоні.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Станом на 10:00 29 грудня пункти пропуску працюють в штатному режимі. У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога, можливі перебої електропостачання, що позначатимуться на роботі пунктів пропуску. Також можлива й нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.

Зранку в черзі на виїзд до Польщі в усіх пунктах пропуску очікували від 20 до 80 автівок, а на в‘їзд в Україну – 90 у "Шегинях" та 30 легковиків в "Угринові".

Пасажирські автобуси очікували на виїзд до сусідньої країни майже у всіх пунктах пропуску, черги сягають від 2 до 10 автобусів.

На в’їзд в Україну у пунктах пропуску "Краківець" – 3, та у "Шегинях" – 10 автобусів.

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ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго".

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Через ворожі ракетні обстріли зранку у четвер 90% Львова залишилось без електропостачання.

На Одещині ворог під час обстрілів уранці 29 грудня влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.