На Банковій оголосили наступну санкційну ціль щодо Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що санкційна група працює над запровадженням міжнародних санкцій проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку", – написав він.

Топменеджер ОП нагадав, що портфель закордонних замовлень становить "Росатома" становить 200 млрд дол.

"Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", – додав він.

Нагадуємо:

Російський "Росатом" очікує зростання експорту цього року на 15%, портфель валютних замовлень залишився на рівні 200 мільярдів.

ВІДЕО ДНЯ

У березні повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають накладення санкцій проти російської енергокомпанії "Росатом", яка є головним постачальником пального та обладнання для АЕС у світі.