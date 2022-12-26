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На Банковій оголосили наступну санкційну ціль щодо Росії

Понеділок, 26 грудня 2022, 18:13 - Анастасія Жарикова

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що санкційна група працює над запровадженням міжнародних санкцій проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку", – написав він.

Топменеджер ОП нагадав, що портфель закордонних замовлень становить "Росатома" становить 200 млрд дол.

"Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", – додав він.

Нагадуємо:

Російський "Росатом" очікує зростання експорту цього року на 15%, портфель валютних замовлень залишився на рівні 200 мільярдів.

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У березні повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають накладення санкцій проти російської енергокомпанії "Росатом", яка є головним постачальником пального та обладнання для АЕС у світі.

санкції Росія атомна енергетика
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