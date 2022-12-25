У боях з окупантами під Бахмутом загинув один із розробників гри "S.T.A.L.K.E.R."

Володимир Єжов один із розробників української відеогри "S.T.A.L.K.E.R." загинув під Бахмутом.

Про це повідомив його брат В'ячеслав Єжов у Facebook.

"Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний бра, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем.Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате", – написав В'ячеслав Єжов.

Володимир працював в компанії GSC GameWorld та був одним з розробників відеогри S.T.A.L.K.E.R., де при створенні одного з персонажів цієї гри "Локі" була взята за основу його зовнішності.

Раніше повідомлялось, що українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., зібрала $800 тис для підтримки України.

Агентство GAMEINSIDE розповіло, що після 24 лютого Володимир Єжов приєднався до Збройних сил України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., перестала продавати свою продукцію російським користувачам.