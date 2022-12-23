Уряд затвердив зміни в системі блокування податкових накладних

Кабмін змінив Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Ці зміни спрямовані на удосконалення роботи системи блокування податкових накладних.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Ці зміни направлені на створення сприятливих умов для реєстрації податкових накладних, усунення непорозумінь між платниками податку та контролюючими органами та можливість держави своєчасно виконувати свої зобов’язання перед платниками податку в частині відшкодування ПДВ з бюджету, пояснили в Мінфіні.

Так, новими положеннями передбачається:

розширення ознаки безумовної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, зокрема, виключено з моніторингу:

податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тис гривень;

розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тис гривень.

При цьому обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними / розрахунками коригування, не перевищує 500 тис гривень.

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Крім цього, запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для ухвалення рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Коди визначатимуться ДПС та розміщуватимуться на офіційному вебсайті ДПС.

Також зазначається, що показники, за якими визначається позитивна податкова історія, визначено для платників податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування четвертої групи єдиного податку (сільгосппідприємства).

Крім цього, розширено показник позитивної податкової історії платника ПДВ щодо одночасного виконання умов досягнення обсягів постачання за поточний період, зокрема, збільшити вимоги до обсягу постачання з 500 тис грн до 1 млн грн та на одного отримувача з 50 000 грн до 100 000 грн.