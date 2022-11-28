Блокування податкових накладних: Мінфін підготував зміни в роботі системи

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою та бізнесом напрацювали зміни, спрямовані на вдосконалення роботи системи блокування податкових накладних.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема, передбачено продовження операційного дня, який припадає на граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, з 0:00 до 24:00.

А також розширення ознаки безумовної реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування. З моніторингу виключать:

податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тис. гривень;

розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тис. гривень.

Водночас, передбачається, що обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними або розрахунками коригування, не перевищує 500 тис грн.

Також надається можливість повторного подання платником інформації та копій документів на розгляд комісії регіонального рівня у разі прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Коди визначатимуться ДПС та будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті ДПС.

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Критерії ризиковості стосовно неподання декларацій з ПДВ та неподання фінзвітності застосовуватимуться з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану.

Також пом’якшуються критерії ризиковості здійснення операцій:

доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунок коригування на зменшення суми податкових зобов’язань;

не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено розрахунок коригування за операціями з постачання електроенергії, природного газу, теплової енергії.

"Запропоновані зміни не є вичерпними та остаточними. Це перший крок, який дозволить стабілізувати ситуацію із реєстрацією податкових накладних", – додали у відомстві.

Повний перелік запропонованих змін можна переглянути за посиланням.

Нагадуємо:

У Міністерстві фінансів заявили, що причиною запровадження більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних стали численні маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Спілка українських підприємців (СУП) - найбільше об'єднання незалежного українського бізнесу - заявляє про безпідставне блокування Податковою податкових накладних з податку на додану вартість: звернулась до президента Володимира Зеленського з пропозиціями.

На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

Економічна правда