S&P також знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з "CCC-" до "СС" через пропозицію УЗ власникам своїх євробондів з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Про це повідомили у агентстві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо суттєве послаблення здатності "Укрзалізниці" погашати борг, і ми вважаємо, що дефолт за боргом "Укрзалізниці" майже неминучий відповідно до методології S&P Global Ratings", - заявили в агентстві.

Так, негативний прогноз щодо рейтингу відображає думку S&P про те, що "Укрзалізниця", ймовірно, реалізує свої плани з реструктуризації боргу в найближчі декілька тижнів, що, за умов агентства, буде рівносильним дефолту.

При цьому S&P зауважило, що знизить рейтинги до "SD" (вибірковий дефолт) після проведення реструктуризації боргу, але після того як реструктуризація боргу набуде чинності, згодом відображатиме нові умови боргу в рейтингу.

"Ми розуміємо, що пропозиція про відтермінування обслуговування боргу не передбачає жодних списань і пропонує деяку додаткову компенсацію та ковенантські поступки власникам єврооблігацій у вигляді плати за згоду", - додає агентство.

Так, йдеться про два випуски єврооблігацій, що підлягають погашенню в липні 2024 року (на $594,9 млн) та липні 2026 року (на $300,0 млн) і становлять майже 80% усього боргу УЗ.

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У заяві S&P йдеться, що погіршення спроможності України надавати подальшу фінансову підтримку послаблює позицію ліквідності "Укрзалізниці", проте відтермінування платежів з обслуговування боргу дасть змогу компанії використати ліквідність для покриття поточних операційних та капітальних витрат.

Заяви від власників єврооблігацій-2026 приймають до 16 грудня включно, єврооблігацій-2024 - до 20 грудня, пише "Інтерфакс-Україна". За єврооблігаціями-2026 на 21 грудня заплановано збори, і того ж дня буде оголошено результати щодо обох випусків.

Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 - з 15 липня 2026 року на 15 липня 2028 року, виплата купонів за кожним із випусків здійснюється раз за пів року.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з ССС до С через пропозицію УЗ власникам своїх євробондів з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Економічна правда