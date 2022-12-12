Fitch знизило кредитний рейтинг УЗ через запит про відстрочку виплат за євробондами

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з ССС до С через пропозицію УЗ власникам своїх євробондів з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Про це повідомили у агентстві, передає "Інтерфакс-Україна".

Fitch також знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті з "CCC-" до "C" та знизило кредитоспроможність на самостійній основі з "ccc" до "с".

"Fitch розглядає клопотання (пропозицію відстрочки виплат з євробондів - ред.) як обмін проблемного боргу (DDE) відповідно до своїх критеріїв, враховуючи, що запропонована реструктуризація передбачає суттєве скорочення термінів і проводиться, щоб уникнути неплатоспроможності", - зазначає агентство.

"Інтерфакс-Україна" додає, що йдеться про два випуски єврооблігацій, які підлягають погашенню в липні 2024 року (на $594,9 млн) та липні 2026 року (на $300 млн) і становлять майже 80% усього боргу УЗ.

У Fitch вважають, що позиція ліквідності "Укрзалізниці" наразі обмежена та недостатня для покриття процентних платежів за LPN у доларах США із терміном погашення у січні 2023 року за відсутності подальшої підтримки з боку держави, яка не може надати компанії необхідні для проведення виплати кошти.

Fitch також наголошує: якщо запит на відстрочку виплат за євробондами буде задоволений, УЗ зможе використовувати поточні механізми фінансування в розмірі близько EUR 199 млн для продовження повноцінного функціонування.

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"Додаткові EUR 200 млн можуть надійти після додаткових процедур ЄБРР та за умови, що ЄБРР перевірить операційні та фінансові показники та потреби УЗ", - додає Fitch.

Нагадаємо:

Влітку міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.

Згодом Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з "C" до "CC" слідом за підвищенням суверенних рейтингів України.

Економічна правда