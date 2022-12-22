Міністр енергетики про можливий блекаут всієї України: Думаю, у них не вийде

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що кінцева мета росіян у масованих ракетних атаках по енергоінфраструктурі - блекаут всієї України. Він вважає, що у них цього не вийде.

Про це міністр сказав в інтерв'ю Forbes.

"Вже було дев’ять масованих атак: по 70–100 ракет одночасно. Але насправді обстріли енергетичної інфраструктури відбуваються щодня. Вони бʼють дронами, з артилерії.

Ключове – коли це варварство закінчиться? У мене немає відповіді на це питання", - підкреслив Галущенко.

Також міністр прокоментував нещодавні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова, який заявив, що Росія має ресурс лише для 3-4 масованих ударів.

"Я не воєнний експерт, мені важко таке коментувати. Закінчиться один вид озброєння - напевно, буде інший. Мені здається, це завершиться лише після нашої перемоги", - вважає він.

При цьому міністр наголосив, що кінцева мета росіян - блекаут всієї України.

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На питання, чи це можливо, він відповів: "Ми третій місяць живемо у таких умовах - і зараз з вами розмовляємо при світлі. Я думаю, що у них не вийде.

Росіяни намагаються використати цю ситуацію, щоб підбурити суспільство до протестів. Людям зараз дійсно важко. Бути без світла - не нормально. Але ми у війні.

А те, що точно росіяни отримали від цих обстрілів - ще більше єднання українців".

За словами Галущенка, оцінка збитків української енергосистеми від російських обстрілів з 10 жовтня - мільярди доларів.

"Ми рахуємо не тільки фактичні руйнування, але й втрачену вигоду. Наприклад, ми враховуємо електроенергію, яку могла б виробляти тимчасово окупована Запорізька АЕС і яку можна було б продати на внутрішньому чи зовнішньому ринках.

Вони за це заплатять, я певен. Питання - яка це буде форма судочинства", - додав він.

Міністр переконаний, що відповідальність також понесуть російські енергетики, які вказують, куди бити, в якій послідовності та коли.

"Це воєнний злочин, а ці російські енергетики – воєнні злочинці. Ми кожного з них ідентифікуємо.

Вони беруть участь у геноциді цивільного населення. Удари по енергоінфраструктурі - це удари по цивільних обʼєктах. Бʼють військові, а російські енергетики вказують ціль", - наголосив він.

У Галущенка запитали, як змусити Росію заплатити, якщо вона визнає міжнародне законодавство.

"Дійсно, Росія і Білорусь не є учасниками багатьох конвенцій, бо це для них несе ризики притягнення до відповідальності.

Але у нас великий досвід процесів по власності у Криму. У міжнародному арбітражі є успішні кейси. Гаазький арбітраж визначив конкретні суми, які були пред’явлені Росії до стягнення. Наприклад, у Франції і Німеччині були накладені арешти в межах виконання цих арбітражних рішень", - відповів він.

Нагадаємо:

Якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа, заявив Галущенко.

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Економічна правда