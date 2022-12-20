"Досі в стані дефолту": "Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов очікує, що на початку 2023 року компанія досягне угоди з власниками бондів про реструктуризацію.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

"Так, те що "Нафтогаз" досі в стані дефолту, ускладнює залучення коштів", - визнав Чернишов.

За його словами, одним із перших його рішень після призначення на посаду було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає у реструктуризації двох випусків єврооблігацій.

"Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го ми вже домовились про реструктуризацію.

Очікую, що на початку наступного року ми досягнемо угоди з власниками бондів про реструктуризацію", - розповів голова "Нафтогазу".

Також Чернишов розповів, коли очікується призначення наглядової ради "Нафтогазу".

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"Це ще один крок, який допоможе нам залучати зовнішнє фінансування. Відсутність наглядової ради створює певні вібрації у перемовинах з кредиторами.

У перший день мого призначення я звернувся до уряду з проханням відновити процедуру відбору наглядової ради. Зараз іде активний процес щодо її формування. Наглядова рада може бути призначена до кінця січня 2023-го", - заявив він.

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Кабмін погодив підписання "Нафтогазом" договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов'язань за євробондами.

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Економічна правда