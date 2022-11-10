Кабмін визначив радника для реструктуризації дефолтних євробондів "Нафтогазу"

Кабмін погодив підписання "Нафтогазом" договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов'язань за євробондами.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1003-р від 8 листопада.

"...Погодити дії акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Коndоr Fіnаnсе рlс), а саме укладення договору між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та компанією "Lazard Frères SAS" стосовно надання послуг фінансового радника у зв’язку з реструктуризацією виконання зобов’язань за єврооблігаціями з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках...", - йдеться в документі.

"Нафтогазу" доручили протягом двох тижнів подати Кабміну основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 р. та від 6 листопада 2019 р.,розроблених на виконання угоди з реструктуризації.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, кроки за євробондами-2022 і 2026 досі розглядають.

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