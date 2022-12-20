Росія заарештувала готельний комплекс олігарха Дерипаски у Сочі

Російський суд ухвалив рішення про арешт готельного комплексу "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі вартістю 1 млрд доларів олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Financial Times.

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через його зв'язки з Кремлем. Україна також наклала на російського олігарха санкції у жовтні цьогоріч.

Сочі стало інвестиційним центром після проведення там зимових Олімпійських ігор 2014 року, в місто та його околиці було вкладено понад 50 млрд доларів.

Так, федеральна територія "Сіріус", кластер, створений при президенті РФ Владімірі Путіні, подала три позови щодо земельних спорів проти компанії Дерипаски "РогСибАл", яка володіє Імеретинським комплексом. "Сіріус" з 2020 року є фактичним орендодавцем "РогСибАла".

Згідно судовим документам, у вересні суддя виніс рішення на користь "Сіріуса", виселивши "РогСибАл", а окремим рішенням того ж місяця постановив накласти арешт на всю нерухомість компанії.

Також "Сіріус" в червні звернутися до місцевої влади перевірити, чи порушив "РогСибАл" свої орендні угоди, на підставі того, що він не перебудував порт в яхт-клуб і побудував "несанкціоновані споруди" на території.

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Через кілька днів після рішення у вересні заступник російська генпрокуратура подала ще один позов проти "РогСибАл" до Московського міського суду. Прокуратура хотіла конфіскувати Імеретинський комплекс і "передати майно у власність Російської Федерації". Судові документи свідчать, що були вжиті "заходи щодо забезпечення позову", зокрема – "накладення арешту на все нерухоме майно" компанії.

Два співрозмовники FT з оточення Дерипаски вважають, що такі дії пов’язані з висловлюваннями олігарха щодо розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України

"Кремль попросив його заспокоїтися", – сказав один зі співрозмовників. Інше джерело зазначило, що Кремль щонайменше двічі "просив" змінити риторику олігарха в публічному просторі.

Нагадуємо:

Російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що "знищити Україну" було б "колосальною помилкою", а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

У березні Дерипаска заявляв, що економічні наслідки санкцій для Російської Федерації будуть непорівнянні з наслідками дефолту в 1998 році.