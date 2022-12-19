Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX – Reuters

Страховики відмовляють у послугах або обмежують страхове покриття клієнтам, які мають відношення до збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, залишаючи трейдерів і біржі незастрахованими від будь-яких збитків від зломів, крадіжок або судових позовів.

Про це пише Reuters із посиланням на кількох учасників ринку.

Агентство зазначає, що страховики неохоче підписують політику захисту активів для криптовалют через мізерне регулювання ринку та нестабільні ціни на біткоїн й інші криптовалюти.

Так, фахівці страхових ринків Lloydʼs of London і Бермудських островів вимагають від криптоплатформ розкриття інформації про їхні звʼязки з FTX та пропонують виключати з полісів покриття будь-яких претензій, які виникають у звʼязку з крахом біржі.

Президент брокера Hugh Wood Canada Ltd Кайл Ніколс сказав, що страховики вимагають від клієнтів заповнити анкету з питанням про те, чи інвестували вони в FTX, або чи мали активи на біржі.

Брокер Superscript пропонує клієнтам, які працювали з FTX, обов'язкову анкету, в якій потрібно вказати відсоток їх ризиків, повідомив керівник відділу цифрових активів Superscript Бен Девіс.

"Скажімо, клієнт має 40% своїх загальних активів на FTX, до яких він не може отримати доступ, тобто тоді або він отримає відмову, або ми включимо виняток, що обмежує покриття будь-яких претензій, повʼязаних із його коштами на FTX", - сказав він.

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Винятки, що відмовляють у виплаті будь-яких претензій, що виникають внаслідок банкрутства FTX, містяться у страхових полісах, які охоплюють захист цифрових активів та особисту відповідальність директорів та посадових осіб компаній, які займаються криптовалютою, повідомили Reuters п'ять джерел.

За словами брокера, кілька страховиків наполягають на широкому виключенні з полісів всього, що пов'язано з FTX.

Винятки можуть служити запобіжником для страховиків і ще більше ускладнять роботу компаній, які шукають покриття, заявили страховики і брокери.

Криптостраховик Relm, що базується на Бермудських островах, який раніше надавав покриття організаціям, пов'язаним з FTX, дотримується ще більш суворого підходу.

"Якщо нам доведеться включити виключення криптовалюти або нормативне виключення, ми просто не будемо пропонувати покриття", - сказав співзасновник Relm Джо Ціолковський.

Крім цього, крах FTX, ймовірно, спричинить зростання страхових тарифів, особливо на американському ринку. Ставки вже високі через передбачувані ризики та відсутність історичних даних про збитки зі страхування криптовалют, пише видання.

Так, звичайна страховка від збитків унаслідок злочинного діяння коштуватиме торговій криптокомпанії $30 000 - $40 000 на $1 млн страхового покриття. А для традиційного трейдера цінними паперами така страховка коштуватиме приблизно $5000 на $1 млн.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Очікується, що засновник та колшній гендиректор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід з'явиться в понеділок в суді на Багамах, щоб скасувати своє рішення оскаржити екстрадицію в США, де йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві.

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Економічна правда