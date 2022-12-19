Засновник FTX скасував рішення про оскарження екстрадиції із Багамів в США – Reuters

Очікується, що засновник та колшній гендиректор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід з'явиться в понеділок в суді на Багамах, щоб скасувати своє рішення оскаржити екстрадицію в США, де йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

У вівторок, 13 грудня, 30-річному бізнесмену пред'явили звинувачення в схемі обману клієнтів FTX шляхом використання мільярдів доларів привласнених депозитів для оплати витрат і боргів, а також для здійснення інвестицій для свого крипто-хедж-фонду Alameda Research.

"Рішення Бенкмана-Фріда дати згоду на екстрадицію відкриє йому шлях до американського суду, де він постане перед звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей та незаконному фінансуванні виборчих кампаній.

Після прибуття до США Бенкман-Фрід, швидше за все, буде утримуватися в центрі утримання під вартою в Брукліні, хоча деякі федеральні обвинувачені утримуються у в'язницях недалеко від Нью-Йорка через переповненість в'язниці, сказала адвокат Захарі Маргуліс-Онума.

За її словами, на першому судовому засіданні в Манхеттені Бенкману-Фріду буде запропоновано зробити заяву про визнання вини, після чого суддя винесе рішення про звільнення під заставу.

Вона додала, що таке слухання має відбутися протягом 48 годин після прибуття Бенкмана-Фріда до США, хоча, швидше за все, це станеться раніше.

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Прокурори, ймовірно, будуть стверджувати, що Бенкман-Фрід може втекти і повинен залишатися під вартою через великі суми грошей, що фігурують у справі, і неясне місцезнаходження цих коштів.

"Зниклі гроші дають прокурорам вагомі аргументи, що він ризикує втекти", - сказав колишній федеральний прокурор і адвокат Майкл Вайнштейн.

"Я очікую, що якщо суддя надасть досудове звільнення, він встановить дуже обмежувальні і обтяжливі умови", - додав Вайнштейн.

Будь-який судовий розгляд, швидше за все, займе більше року, повідомили Reuters юридичні експерти.

Представник Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів. Раніше бізнесмен визнав недоліки в управлінні ризиками в FTX, але сказав, що не вважає, що він несе кримінальну відповідальність.

Представник прокуратури Манхеттена відмовився від коментарів.

Не відразу було зрозуміло, що спонукало Бенкмана-Фріда змінити свою думку і вирішити не оскаржувати екстрадицію.

У вівторок він був поміщений під варту у в'язницю Фокс Хілл на Багамських островах після того, як головний суддя Джой-Енн Фергюсон-Пратт відхилила його прохання залишитися вдома в очікуванні слухання справи про його екстрадицію.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

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Економічна правда