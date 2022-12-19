ЄС у понеділок розгляне ще нижчу стелю ціни на газ – Bloomberg

Чехія, яка нині головує в Раді ЄС, пропонує компромісний варіант зниження стелі ціни на газ до 188 євро/МВт-год, в понеділок міністри ЄС обговорюватимуть цю пропозицію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Чехії запропонував знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год порівняно з 275 євро/МВт-год, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.

План буде обговорюватися міністрами енергетики на зустрічі у понеділок, 19 грудня. Пропозиція про втручання на ринок, яку група країн-членів ЄС висунула ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів. В останні тижні Німеччина виступала за обережний підхід, натомість Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з верхньою межею ціни на рівні нижче 200 євро.

Угода про обмеження ціни на газ також розблокує ширший пакет заходів, спрямованих на стримування високих цін на енергоносії. Ціни на газ та електроенергію злетіли до рекордних позначок на початку цього року після того, як Росія різко скоротила постачання газу в блок із розв’язанням повномасштабної війни проти України.

Згідно з останньою редакцією, так званий "коригулвальний механізм газового ринку" запрацює, коли місячні та річні контракти на газ у хабі TTF перевищать 188 євро/МВт-год протягом трьох днів. Він також вимагатиме, щоб розрив між ціною природного газу та заздалегідь визначеним кошиком цін на СПГ не перевищував 35 євро. Контракти, що перевищують цю межу, виконувати буде заборонено.

Крім того, новий проект дозволяє ЄК припинити своє втручання на ринку, якщо воно підриває заходи ЄС зі скорочення попиту на газ. Виконавчий орган також може негайно призупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку постачання. Деякі критики побоюються, що обмеження ціни в Європі може зробити її менш привабливою для продавців у всьому світі.

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Нагадуємо:

Єврокомісія опублікувала пропозицію встановити максимальну ціну на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад як вдвічі більше на поточну ціну на ринку у 120 євро за Мвт-год.

Протягом декількох місяців країн-члени ЄС намагалися домовитися про механізм стримування цін на газ, які злетіли в декілька разів порівняно з цінами у попередні роки внаслідок російського енергетичного шантажу та скорочення поставок.

Комісія мусила зважити ризики, які обмеження цін може становити для стабільності газового постачання, оскільки країни прагнуть замінити російський газ іншими джерелами.

У серпні ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.