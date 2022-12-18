В "Укренерго" повідомляють про поширення фейків щодо експорту української електроенергії

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про поширення РФ фейкового листа керівника компанії Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.

В компанії додають, що "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна відєдналась 24 лютого назавжди.

Росіяни вчергове намагаються переконати українців, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль ракетних атак.

Детально про найбільш поширені фейки ворожої пропаганди читайте: Міфи про експорт електрики в ЄС та інша брехня про роботу української енергосистеми

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ВІДЕО ДНЯ

На ранок неділі, 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми, проте обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в систем.