На Київщині триває відновлення електроенергії, ситуація поступово вирівнюється – ОВА

Після масованого ракетного обстрілу у Київської області триває відновлення електроенергії.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ситуація поступово вирівнюється. Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - написав Кулеба.

За його словами, станом на 20:00 через ракетну атаку є 4 постраждалих.

"Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - додав голова ОВА.

Уся критична інфраструктура працює.

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Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації було введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Увечері "Укренерго" заявило про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Економічна правда