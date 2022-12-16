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У Київському метрополітені пояснили, чому не відновили рух після відбою тривоги

П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:34 - Анастасія Жарикова

Київський метрополітен не працює як транспорт через відсутність необхідної потужності для руху поїздів внаслідок російської атаки по об’єктах енергетики.

Про це заявив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - відповів він на запитання, чому метрополітен не працює як транспорт після відбою "повітряної тривоги".

Він пояснив, що зараз є є обмеження потужності, необхідної для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури, і як об'єкта укриття.

"У такій ситуації ми змушені були перейти до роботи метрополітену як об'єкта укриття", – додав Виговський.

За його словами, поїзди на станціях метрополітену розмістили для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах.

Коли у столичній підземці відновлять рух поїздів головний інженер не спрогнозував, однак додав, що на станціях забезпечено роботу всіх інженерних систем, зокрема, працює мобільний зв’язок.

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