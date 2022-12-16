У Київському метрополітені пояснили, чому не відновили рух після відбою тривоги
Київський метрополітен не працює як транспорт через відсутність необхідної потужності для руху поїздів внаслідок російської атаки по об’єктах енергетики.
Про це заявив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - відповів він на запитання, чому метрополітен не працює як транспорт після відбою "повітряної тривоги".
Він пояснив, що зараз є є обмеження потужності, необхідної для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури, і як об'єкта укриття.
"У такій ситуації ми змушені були перейти до роботи метрополітену як об'єкта укриття", – додав Виговський.
За його словами, поїзди на станціях метрополітену розмістили для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах.
Коли у столичній підземці відновлять рух поїздів головний інженер не спрогнозував, однак додав, що на станціях забезпечено роботу всіх інженерних систем, зокрема, працює мобільний зв’язок.