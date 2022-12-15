Делегація НБУ зустрілась з представниками МВФ перед затвердженням нової програми

НБУ

Делегація Національного банку у Вашингтоні провела зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду напередодні затвердження Моніторингової програми для України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук зустрілись з заступником Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан, керівником місії МВФ Ґевіном Ґрейєм, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом та групою восьми інших європейських виконавчих директорів Фонду.

Представники Нацбанку подякували Фонду за підтримку України у війні з Росією та суттєве пожвавлення співпраці з впродовж останніх місяців – затвердження з початку війни двох інструментів розширеного фінансування загальною сумою 2,7 млрд дол та відкриття спецрахунку для акумуляції коштів на допомогу нашій державі.

Також у ході зустрічі сторони обговорили стан економіки України та виклики фінансового сектору, а також зусилля НБУ для їх подолання та забезпечення безперебійної діяльності банківської системи в складних умовах.

"Українська делегація висловила сподівання стосовно затвердження Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ та запевнила, що Україна, зі свого боку, і Національний банк, зокрема, готові виконати всі взяті на себе зобов’язання за цією програмою.

Також наголосили на важливості після завершення виконання Моніторингової програми започаткування нової програми Фонду, яка передбачатиме фінансування", – йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо:

Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання затвердження Моніторингової програми для України за участю ради директорів (PMB) 19 грудня.

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.