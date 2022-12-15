Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів

Країни "Великої двадцятки" (G20) прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів для поліпшення глобального регулювання.

Про це заявив федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет, пише Reuters.

Індія наразі головує в G20.

Зазначається, що Індія приймає в себе першу зустріч групи представників фінансів та центральних банків 13-15 грудня у Бангалорі.

За словами Сета, наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус.

"Регулювання повинно випливати з прийнятої політики. Насправді, одним із пріоритетів, які були поставлено на обговорення, є допомога країнам у досягненні консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів", - сказав він.

Дискусії відбуваються після краху криптобіржі FTX, що призвело до закликів до кращого нагляду за криптовалютними ринками.

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Минулого місяця FTX, її хедж-фонд Alameda Research і десятки філій подали заяву про банкрутство в США після того, як торгова платформа зазнала ажіотажного виведення коштів, а "рятувальна" угода провалилася.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований у понеділок на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

За 24 години найбільша криптобіржа світу Binance зареєструвала виведення коштів на суму 1,9 млрд доларів на тлі оголошення Binance про "тимчасове призупинення" виведення стейблкоїна USDC.

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Економічна правда