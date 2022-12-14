"Армія відновлення" вже налічує 3300 безробітних у 9 областях

У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже залучили 3314 безробітних у 9 регіонах.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6700 грн.

На сьогодні 3314 безробітних вже виконують такі роботи у 9 областях", - розповіла Бережна.

За її словами, серед цих людей в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років, вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше - у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

"І що важливо, до того, як вони долучились до виконання суспільно корисних робіт, вони тривалий час були безробітними - центр зайнятості шукав їм роботу в середньому понад 4 місяці. Тому їх участь в "Армії відновлення" надасть їм більше можливостей, адже вони отримуватимуть за виконання робіт більше, ніж середня допомога з безробіття", - додала заступниця міністра.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться у 9 областях - Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській.

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Найбільше безробітних залучено у Київській області - 770 осіб, Сумській - 739 осіб, Полтавській - 697 осіб.

На сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн.

При цьому проєкт "Армія відновлення" діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

заготівлі дров для військових та населення;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

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Нагадуємо:

До програми Мінекономіки "Армія відновлення" залучено майже 3000 безробітних українців, які виконують суспільно корисні роботи та можуть таким чином заробляти кошти.

Уряд активізував механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Економічна правда