"Армія відновлення" вже налічує майже три тисячі безробітних

До програми Мінекономіки "Армія відновлення" залучено майже 3000 безробітних українців, які виконують суспільно корисні роботи та можуть таким чином заробляти кошти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

На сьогодні суспільно корисні роботи проводяться в семи областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій. Найбільше людей залучено у Сумській області (725 осіб) та Київській області (659 осіб).

Крім того, незабаром програма розшириться до Волинської та Житомирської областей.

За виконання таких робіт люди отримують щонайменше мінімальну зарплату у 6700 грн. Міністерство додає, що працівники можуть отримувати й більше, адже регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.

Наразі держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, 18,3 млн грн.

Види робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до розбору завалів та відновлення пошкодженого житла, облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, заготівлі дров, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги та надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

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Нагадуємо:

Уряд активізує механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.





