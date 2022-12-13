ВВП України може впасти до 50% у разі продовження атак Росії на інфраструктуру – прем’єр

У випадку продовження Росією масованих ракетних обстрілів української інфраструктури, українська економіка може скоротитися до 50%.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав глава Кабінету міністрів.

Нагадуємо:

За оперативною оцінкою Держстату ВВП України скоротився на 30,8% у третьому кварталі у річному вимірі, проте показав зростання проти другого кварталу.

Через масовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру падіння ВВП України цього року може бути глибшим, вважають в НБУ, а відновлення наступного року може бути набагато нижчим, ніж прогнозували в жовтні, або навіть повністю відсутнім.