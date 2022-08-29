Fitch Ratings підвищило рейтинг "Укрзалізниці" до "СС"

УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з "C" до "CC".

Про це повідомили у агентстві, передає Інтерфакс-Україна.

"Рейтингові дії послідували за підвищенням Fitch суверенних рейтингів України 17 серпня 2022 року до "CC". Ця рейтингова дія прямо впливає на рейтинг дефолту емітента "УЗ", оскільки вона вважається пов'язаною з державою компанією", - зазначає агентство.

У Fitch Ratings вказують на те, що стратегічне значення компанії для держави зросло після початку великої війни у лютому 2022 року. Стимул уряду підтримувати УЗ залишається високим, держава надає безповоротні грошові субсидії (10 млрд грн) для підтримки основної операційної діяльності компанії.

Проте фінансові ресурси та грошові потоки УЗ більші, ніж до війни, залежать від фінансових показників української держави, вважає також агентство.

Рейтингова дія не вплинула на самостійну кредитоспроможність УЗ лише на рівні "ССС". Рейтинги єврооблігацій УЗ відповідають довгостроковому РДЕ в іноземній валюті.

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Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.





