Енергетичне співтовариство допоможе "Укренерго" стягнути з Росії завдані збитки

Секретаріат Енергетичного співтовариства допомагатиме НЕК "Укренерго" позиватися проти Росії та вимагати від неї відшкодування збитків, завданих магістральним мережам.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Українська компанія та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали відповідний меморандум.

"Разом ми прагнемо домогтися компенсації за шкоду, яку Росія завдає енергетичному сектору України, а зокрема нашим об'єктам, з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Наразі ми ретельно фіксуємо всі пошкодження мереж та знищені наші об’єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу", – зазначили в компанії.

Для цього Секретаріат залучить міжнародних та українських експертів, проведе ретельний аналіз, куди "Укренерго" матиме змогу звернутися для компенсації отриманих збитків від російської агресії.

Крім цього, буде розроблено план дій з висунення претензій та визначені ключові юридичні експерти і компанії, які забезпечуватимуть підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах.

Робоча група з правових претензій, створена у рамках Меморандуму, представлятиме "Укренерго" у Спеціальному міжнародному трибуналі проти Росії.

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Через масовані ракетні атаки росіян в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції й різною мірою постраждало 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі збитки оператора системи передачі "Укренерго" перевищили 70 млрд грн, заявив прем'єр Денис Шмигаль.