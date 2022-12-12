Перехід на 2% податку створив купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів – депутат

Запровадження пільги зі сплатою 2% податку від доходу створило купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів нардеп із податкового комітету Верховної Ради Мар’ян Заблоцький.

Так, нещодавно стало відомо, що влада збирається скасувати можливість для великого бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування зі сплатою 2% від доходу.

У нардепа запитали: те, що така пільга існує, це плюс чи мінус?

"Це великий мінус, і подвійною помилкою було її не забрати, коли відновлювалося оподаткування автомобілів. Чому її не прибрали, я до кінця не розумію.

Тим більше, що це не вкладається у філософію керівника нашого комітету (голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев - ЕП), який нібито за рівні правила гри та певну фіскалізацію.

2% – це замало навіть для офшорних зон. Це створило цілу купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів, а також до того, що з України вимивалася валюта.

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Я завжди виступав за те, що достатньо скасувати великі податки на вживані авто, але нульові податки на "геленгвагени" – це абсурд. Відповідно, коли ми скасовували податки на авто, то логічно було відмовитися і від 2%", - відповів Заблоцький.

"Тоді була така ситуація, що жодні рішення ми не обговорювали. Напевно, варто було на цьому наголосити, хоча навряд чи це на щось би вплинуло. Достатньо було лишити ФОПів, як вони є, а недорогі автомобілі звільнити від оподаткування", - додав він.

Також нардеп відповів на питання, як так сталося, що податковою пільгою дозволили користуватися гральним бізнесом.

"Розрахунок був на те, щоб відповідну правку ніхто не зауважив. Коли йде великий закон, і всі знають, що його треба ухвалити, туди вставляють якусь поправку.

Абсолютно аморально знижувати податки на гральний бізнес під час війни. 2% - це найнижчий податок на гральний бізнес у світі. Крім цього, новий законопроєкт, який напередодні підтримав наш комітет, теж некоректний.

В Україні діють такі ставки оподаткування грального бізнесу: 30% від доходу лотерей, 18% від доходу казино і букмекерів, 10% від доходу залів гральних автоматів. А пропонується всім зробити по 10%.

Причому прихильники ініціативи кажуть, що це справедливо. От, наприклад, голова податкового комітету каже, що всім по 10% – це справедливо", - розповів Заблоцький.

У нього також запитали, чому й досі не скасували цю пільгу для грального бізнесу.

"З одного боку, комітет підтримав законопроєкт, який не дозволяє гральному бізнесу бути на цьому податку.

З іншого боку, ми бачимо, що в залу Верховної Ради він не потрапив. Думаю, тепер лобі грального бізнесу буде грати в гру: або ми продовжуємо платити 2%, або поставте нам 10%", - пояснив нардеп.

"Багато людей подружилися з гральним бізнесом ще за часів, коли спілкувалися зі спортивними компаніями. Частина людей раніше працювала в гральному бізнесі і тепер активно з ним спілкується", - визнав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Вони перетворили роботу з ПДВ для бізнесу на гру в рулетку". Нардеп про роботу Податкової та нову концепцію "10-10-10"

Економічна правда