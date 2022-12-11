На Одещині 300 тисяч абонентів поки що без світла - голова ОВА

У неділю, 11 грудня, в Одеській області без електропостачання досі залишається 300 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченкою

За його словами, ще вчора 1,5 млн мешканців були без електропостачання, проте на сьогодні їх кількість зменшилась до 300 тис абонентів.

Марченко додав, що завтра також очікуємо на значне покращення ситуації.

Як повідомлялось раніше, через атаки росіян енергетичної інфраструктури Одещини в ніч з 9 на 10 грудня в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Спеціалісти ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація із водою в Одесі має стабілізуватися протягом декількох годин.