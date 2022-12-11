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Майже 90% споживачів у Херсоні та прилеглих містах знову мають світло 

Неділя, 11 грудня 2022, 13:23

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив про відновлення електропостачання у Херсоні та прилеглих містах.

Про це він повідомив у Telegram

"У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів", – йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що 60% абонентів міста, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом.

Нагадаємо:

Мережа супермаркетів "Сільпо" почала працювати у Херсоні: 24 листопада почав працювати "Сільпо" на просп. Будівельників, 27-А.  "Сільпо" в ЦУМі, на Ушакова, 49, планують відкрити незабаром.

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Економічна правда
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