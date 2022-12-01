Коломойський більше не мільярдер, втратив понад мільярд доларів статків – Forbes

Донедавна мільярдер Ігор Коломойський цьогоріч втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн дол, передусім через втрату в нафтових активах.

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді "Укрнафти" та "Укртатнафти". У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок "Укрнафти", які були відчужені, група "Приват" зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 млн дол.

Таким чином, оцінка нафтових та газовидобувних активів Коломойського з 920 млн дол у листопаді торік впала до 180 млн дол на листопад цьогоріч.

Інша основа бізнесу групи "Приват" у вигляді металургійних активів (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи) знецінилася вдвічі, з 310 млн дол до 120 млн дол.

Медіа активи, представлені часткою Коломойського у "Групі 1+1", також знецінилися вдвічі, до 70 млн доларів. Завод "Дніпроазот", що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 млн доларів до 30 млн доларів.

Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці ("Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Чернігівобленерго" та "Дніпрообленерго") – з 60 до 20 млн дол. Частки в Іллічівському морському рибному порту та Чорноморському паливному термінали вдвічі знецінилися до 20 млн дол.

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Як наслідок, якщо на листопад 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 млрд доларів, то на листопад 2022 року він перестав бути мільярдером, адже статки скоротилися до 850 млн доларів.

Нагадуємо:

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.