Nissan списав майже 165 мільйонів доларів через вихід з російського ринку

Японський автоконцерн Nissan Motor був змушений списати 24,1 млрд єн (164,5 млн доларів) у другому кварталі свого 2022 фінансового року через вихід з російського ринку.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії.

"Консолідована чиста виручка склала 2,52 трильйона єн за тримісячний період до 30 вересня 2022 року, при цьому консолідований операційний прибуток зріс на 44,5% до 91,7 мільярда єн, що становить маржу операційного прибутку на рівні 3,6%.

Nissan досяг сильних результатів у другому кварталі, незважаючи на складні умови ведення бізнесу. Крім того, чистий прибуток склав 17,4 млрд єн, що нижче, ніж у попередньому році через одноразовий збиток у розмірі 24,1 млрд ієн, зафіксований у другому кварталі, пов'язаний з виходом компанії з російського ринку, а також зниженням частки в доходах афілійованих компаній", - пояснили в Nissan.

Таким чином, сума чистого прибутку в 17,4 млрд єн (118,5 млн дол) на 68% гірше минулорічного показника.

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Економічна правда