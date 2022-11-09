Віялові відключення: у середу в усіх областях діятимуть погодинні графіки електропостачання

Диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 9 листопада, обмежує електрпостачання на всій території України – діятимуть графіки погодинних планових відключень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.

Аварійні відключення в областях та столиці попередньо не передбачались.

Нагадуємо:

Через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, в деяких будинках в години відключень електроенергія не вимикається.

В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.