Віялові відключення: у середу в усіх областях діятимуть погодинні графіки електропостачання
Диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 9 листопада, обмежує електрпостачання на всій території України – діятимуть графіки погодинних планових відключень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.
Аварійні відключення в областях та столиці попередньо не передбачались.
Нагадуємо:
Через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, в деяких будинках в години відключень електроенергія не вимикається.
В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.