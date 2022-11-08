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McDonald's відкрив ресторан у Києві на Лук’янівці: адреса

Вівторок, 8 листопада 2022, 11:12 - Анастасія Жарикова

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у вівторок, 8 листопада, відновила роботу ще одного закладу у столиці.

Про це повідомляє пресслужба McDonald's у Facebook.

Ресторан знаходиться за адресою м Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3 біля станції метро "Лук’янівська".

Варто зазначити, що приміщення закладу внаслідок російського ракетного обстрілу у березні зазнало пошкоджень.

Нагадуємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила новий ресторан у с. Лісники на Київщині, поруч із рестораном обладнане укриття.

ВІДЕО ДНЯ

У Вінниці у четвер, 3 листопада, знову відкрилися два ресторани McDonald’s на просп. Юності, 43-а та на вул. Соборній, 51-а.

У Львові 3 листопада відкрився новозбудований ресторан McDonald’s, який мав відкритися на початку року.

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Економічна правда
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