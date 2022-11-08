McDonald's відкрив ресторан у Києві на Лук’янівці: адреса

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у вівторок, 8 листопада, відновила роботу ще одного закладу у столиці.

Про це повідомляє пресслужба McDonald's у Facebook.

Ресторан знаходиться за адресою м Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3 біля станції метро "Лук’янівська".

Варто зазначити, що приміщення закладу внаслідок російського ракетного обстрілу у березні зазнало пошкоджень.

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