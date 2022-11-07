Друга "Мрія" будується на секретному об’єкті та вже готова на третину – "Антонов"

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ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія" після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині – за словами очільника компанії, нова "Мрія" готова на 30%.

Про це в.о. гендиректора "Антонова" Євген Гаврилов розповів у Лейпцигу, повідомляє Bild.

За його словами, реконструйована "Мрія" готова вже на 30%.

"Роботи над новим літаком тривають на секретному об'єкті. Частини розбомбленого літака та нові деталі будуть додані до так і не добудованого другого Ан-225". Проєкт, за його словами, коштує 500 млн євро.

Крім того, аеропорт Лейпциг/Халле (Німеччина) допоможе зібрати кошти на реконструкцію зруйнованої "Мрії". А саме, в аеропорту продаватиметься сувенірна продукція, на кшталт моделей "Мрії".

Зазначається, що "Мрія" постійно літала до Лейпцига до початку повномасштабної війни. Як повідомлялося раніше, ще у січні "Антонов" отримав пропозицію евакуювати літаки до Лейпцига у зв’язку із загрозою вторгнення, і така евакуація була запланована на другу половину дня 24 лютого.

Хоча знищена "Мрія" відновленню не підлягає, вона має двійника, збудованого на 60%, роботу над яким припинили після розпаду СРСР. Проте завершти його непросто, адже дякі запчастини до "Мрії" унікальні, і потребуватимуть ексклюзивних замовлень у провідних авіапідприємств світу. Це суттєво підніме кінцеву вартість запчастин.

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Частину дефіцитних деталей можна взяти із зруйнованої "Мрії". В "Антонові" зазначали, що на літаку могли вціліти три двигуни, шасі та частково хвостове оперення.

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Нагадуємо:

У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.

"Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.



