Китай у жовтні збільшив імпорт нафти до п'ятимісячного максимуму

У жовтні Китай збільшив імпорт нафти після того, як уряд надав додаткові квоти на експорт палива в спробі допомогти відродити економіку країни, яка постраждала від коронавірусу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на митні дані.

Згідно з митними даними, опублікованими в понеділок, Китай - найбільший в світі імпортер нафти - купив 43,14 мільйона тонн в жовтні. Це дорівнює 10,2 мільйона барелів на добу, що на 4% вище, ніж у вересні, і найбільший обсяг з травня.

"У кінці вересня Пекін надав 15 мільйонів тонн експортної квоти на паливо, яка, можливо, може бути перенесена на перший квартал наступного року.

Вплив цих асигнувань буде продовжувати відображатися в даних про імпорт сирої нафти протягом декількох місяців, причому в жовтні майже 9,3 мільйона барелів нафти в день буде завантажуватися в Китай, що є найвищим показником з грудня 2021 року, показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg.

Незважаючи на збільшення квоти, чистий експорт палива з Китаю в жовтні впав на 43% в порівнянні з місяцем раніше, свідчать дані, опубліковані в понеділок.

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Експорт та імпорт Китаю несподівано скоротились у жовтні, що стало першим одночасним падінням з травня 2020 року, оскільки "ідеальний шторм" COVID-обмежень всередині країни і ризики глобальної рецесії знизили попит і ще більше затьмарили перспективи.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як китайські посадовці на вихідних підтвердили свою прихильність суворому підходу до стримування COVID, зруйнувавши надії на відновлення попиту на нафту в Китаї.

Економічна правда