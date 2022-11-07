Нафта дешевшає, оскільки надії на відновлення попиту в Китаї згасають

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як китайські посадовці на вихідних підтвердили свою прихильність суворому підходу до стримування COVID, зруйнувавши надії на відновлення попиту на нафту в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,20 долара, або на 1,2%, до 97,37 долара за барель до 02:27 за Гринвічем після падіння до 96,50 долара раніше.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалась по 91,24 долара за барель, знизившись до сесійного мінімуму в 90,40 долара за барель на початку сесії.

Причини зниження цін

"Ціни на нафту різко впали, оскільки китайські чиновники пообіцяли дотримуватися політики COVID-zero, в той час як кількість інфікованих в Китаї зросла, що може викликати більше обмежувальних заходів, затьмарюючи перспективи попиту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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Стрибок долара США також тисне на ціни на нафту, додала вона.

У п'ятницю четверо керівників ФРС США заявили, що все ж розглянуть можливість меншого підвищення процентної ставки на своєму наступному засіданні, незважаючи на сильні дані по зайнятості.

Дані про торгівлю з Китаю в понеділок можуть показати подальше охолодження експорту, оскільки світовий попит продовжує пом'якшуватися.

"Ринок все ще має справу з ознаками слабкості попиту на нафту через і без того високі ціни і слабкий економічний фон на розвинених ринках", - відзначають аналітики ANZ, додаючи, що попит в Європі і США впав до рівня 2019 року.

"Тепер ми очікуємо, що світовий попит в 4 кварталі 2022 року зросте лише на 0,6 млн б/д в порівнянні з тим же кварталом минулого року і буде помірним в наступному році", - кажуть аналітики.

Ціни на нафту підтримуються очікуваннями більш жорстких поставок, оскільки 5 грудня почнеться ембарго Європейського Союзу на морський експорт російської нафти, в той час як нафтопереробні заводи по всьому світу нарощують обсяги виробництва, щоб задовольнити високий попит на дизельне паливо.

Американські нафтопереробні заводи в цьому кварталі будуть працювати з максимальною швидкістю, близько або вище 90% потужності, в той час як найбільший приватний нафтопереробний завод Китаю Zhejiang Petroleum and Chemical Co збільшує випуск дизельного палива.

Економічна правда