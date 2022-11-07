Експорт й імпорт Китаю несподівано скоротились у жовтні через COVID-обмеження

Експорт та імпорт Китаю несподівано скоротились у жовтні, що стало першим одночасним падінням з травня 2020 року, оскільки "ідеальний шторм" COVID-обмежень всередині країни і ризики глобальної рецесії знизили попит і ще більше затьмарили перспективи.

Про це пише Reuters.

"Похмурі дані підкреслюють виклики для політиків у Китаї, оскільки вони продовжують вживати заходів щодо запобігання пандемії та намагаються орієнтуватися на широкий тиск, спричинений зростаючою інфляцією, значним зростанням світових процентних ставок та глобальним уповільненням", - пише агентство.

Як показали офіційні дані в понеділок, вихідні поставки в жовтні скоротилися на 0,3% в порівнянні з роком раніше, що є різким поворотом в порівнянні з ростом на 5,7% у вересні, і значно нижче очікувань аналітиків щодо збільшення на 4,3%. Це був найгірший показник з травня 2020 року.

"Дані свідчать про те, що попит в цілому залишається слабким, і аналітики попереджають про подальшу похмуру ситуацію для експортерів в найближчі квартали, що посилить тиск на виробничий сектор країни і другу найбільшу економіку світу, яка бореться з постійними коронавірусними обмеженнями", - додає Reuters.

Юань у понеділок знизився з більш ніж тижневого максимуму по відношенню до долара, досягнутого на попередній сесії, оскільки слабкі дані про торгівлю та обіцянка Пекіна продовжувати дотримуватися суворої стратегії нульового ковіду погіршили настрої.

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Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як китайські посадовці на вихідних підтвердили свою прихильність суворому підходу до стримування COVID, зруйнувавши надії на відновлення попиту на нафту в Китаї.

Економічна правда