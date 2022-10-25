В НБУ призначили шостого заступника голови: що про нього відомо

Шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник – раніше він працював у Міністерстві фінансів та економічному блоці Офісу президента.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Олійник приступив до виконання своїх обов'язків із 25 жовтня, а напередодні Рада НБУ під час засідання призначила його на посаду за поданням голови Нацбанку Андрія Пишного.

Новий заступник голови регулятора працює у фінансовій системі України з 2005 року, працював як в українських, так і міжнародних банках. З 2013 року працював у міжнародній компанії PwC, де надавав консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та українським держбанкам.

У 2017 році перейшов працювати в Ощадбанк на посаду директора департаменту кредитних ризиків та оцінки активів, згодом – директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку.

В Ощаді він пропрацював два роки, після чого очолив Департамент фінансової політики Міністерства фінансів, а з травня 2021 року і до призначення в НБУ був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу президента.

Олійника призначили на вакантну посаду заступника, що означає, що вперше голова НБУ отримав шістьох заступників. Таким чином, Олійник на посаді заступника займатиметься небанківськими фінансовими установами.

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Нагадуємо:

На початку жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.



