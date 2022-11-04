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Уряд змінив голову Держаудитслужби

П'ятниця, 4 листопада 2022, 16:27 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби України. Новим очільником служби призначили Аллу Басалаєву.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Пліса Геннадія Володимировича з посади Голови Державної аудиторської служби України", - написав Мельничук.

При цьому уряд призначив головою Держаудитслужби Аллу Басалаєву, колишню суддю Дарницького райсуду міста Києва та ексчленкиню ЦВК.

Нагадаємо:

У квітні 2021 року уряд перепризначив голову Держаудитслужби Пліса на новий 5-річний термін.

Кабмін на засіданні 29 квітня 2020 року призначив екс-заступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби.

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Пліс працював заступником міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука.

У 2005-2006 роках Пліс був заступником начальника фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.

З 2006 по 2012 роки - начальник Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

У 2012-2013 роках Пліс був головою наглядової ради "Державної продовольчо-зернової корпорації України", а у 2013-2014 - директором департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ДПЗКУ.

Із серпня 2014 року Пліс працював радником голови КМДА, із серпня 2014 - директор департаменту внутрішнього фінконтролю КМДА.

Із січня 2016 по грудень 2017 року працював першим заступником голови КМДА.

Економічна правда

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