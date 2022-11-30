Велика Британія та Україна продовжать співпрацю щодо санкцій проти РФ

Україна та Велика Британія співпрацюють у питанні посилення санкцій проти Росії та всіх причетних до її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У Лондоні відбулась зустріч першої віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко з Парламентським Секретарем Казначейства Його Величності Баронесою Джоанною Пенн та керівництвом Офісу із застосування фінансових санкцій та представників органів влади, відповідальних за санкційну політику.

Учасники зустрічі обговорили ефективність вже вжитих заходів, подальші пріоритети санкційної політики, заходи з протидії обходу санкцій, а також шляхи забезпечення належної координації цієї політики.

"І Україна, і Велика Британія активно працюють над запровадженням санкцій щодо осіб і компаній, причетних до розв'язання війни проти нашої держави. Важливо, щоб ми надалі продовжували координувати зусилля та обмінюватись інформацією. Для досягнення найбільшого ефекту від запровадження санкцій також надзвичайно важливим є віддзеркалення санкційних обмежень", – зазначила Юлія Свириденко.

З моменту вторгнення Росії в Україну Британія запровадила санкції проти більш ніж 1000 фізичних осіб та понад 100 підприємств. Санкційні списки періодично оновлюються.

А також заборонила російським суднам, а також суднам, зафрахтованим Росією, заходити в свої порти, запровадила санкції проти авіаційного сектору РФ і т.д.

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Нагадуємо:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в середу заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії буде передбачено повне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян РФ.

Перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко обговорила з координатором санкцій Державного департаменту США, послом Джеймсом О’Браєном посилення тиску на Росію.