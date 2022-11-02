Держбюджет-2023 прямує на фінальне голосування в Раді

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам схвалити проєкт державного бюджету на 2023 рік у другому читанні.

Про це повідомив голова Бюджетного комітету Юрій Арістов, перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"На Комітеті в присутності голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, міністра фінансів Сергія Марченка та його заступників схвалили до другого читання проект бюджету на наступний рік. Попереду – лише голосування в сесійній залі", – написав Арістов у Facebook.

Як зазначив Железняк, проєкт бюджету підтримали 29 нардепів, один депутат утримався.

Серед змін, що з’явилися у бюджеті – збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн), фінансування політичних партій (+519,4 млн грн), телеканал Рада та газета "Голос України" (+120 млн грн), а також додаткові 63 млн грн на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, майже 40 млн грн – на заходи з приватизації.

Арістов зазначив, що сподівається встановити рекорд з найбільш завчасного ухвалення бюджета в історії України та забезпечити фінансову безпеку країни.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Зокрема, уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Верховна Рада 7 жовтня затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.