Новини 29 листопада: США виділяють кошти на відновлення енергосистеми, Starlink ввозитимуть без ПДВ

Про кошти від США. Сполучені Штати нададуть Україні підтримку обсягом 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після російських ракетних ударів.

Про Starlink. Кабмін звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету (Starlink).

Про АЕС. МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України - агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України.

Про імпорт російського СПГ. Європа імпортує рекордну кількість російського скрапленого газу, що свідчить про те, що регіон не повністю позбувся своєї залежності від енергоресурсів з РФ, навіть коли потік через трубопроводи майже припинився.

Про російські добрива. Після продовження "зернової угоди" щодо експорту українського зерна через порти Чорного моря почав розблоковуватися експорт російських добрив - перше судно з російськими добривами для Африки вийшло із порту Нідерландів.

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