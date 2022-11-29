Європа імпортує рекордні обсяги російського СПГ – FT

Європа імпортує рекордну кількість російського морського газу, що свідчить про те, що регіон не повністю позбувся своєї залежності від енергоресурсів з РФ, навіть коли потік через трубопроводи майже припинився.

Про це повідомляє Financial Times.

Імпорт російського зрідженого природного газу, який зазвичай транспортується великими танкерами, зріс більш ніж на 40 відсотків у період з січня по жовтень цього року порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Це підкреслює труднощі, з якими стикнулась Європа, відмовившись від газу з Москви, незважаючи на спроби Брюсселю відійти від російських джерел.

Російський СПГ становив 16 % європейського морського імпорту за цей період. Незважаючи на те, що загальний обсяг у 17,8 мільярдів кубометрів становив лише частку від 62,1 мільярдів кубометрів газових потоків по трубопроводах за цей час, він, тим не менш, залишає Європу залежною від російських енергоресурсів.

"Одного разу Путін може прокинутися і сказати: "Ми припинимо надсилати СПГ до Європи", змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку", — сказала науковець Центру глобальних досліджень в Колумбійському університеті Анн-Софі Корбо.

Також Росія може перенаправляти вантажі до країн, які відчувають брак СПГ, таких як Бангладеш і Пакистан, за низькими цінами, щоб досягти політичних переваг і тиснути на європейців, додала вона.

Санкції проти російського газу через його важливість для енергетичної безпеки деяких європейських країн не застосовувались. У свою чергу Кремль скористався цим, поступово скорочуючи потік через трубопроводи після вторгнення в Україну, підвищуючи ціни та посилюючи кризу вартості життя на всьому континенті.

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Згідно з даними Bruegel, обсяг газу з Росії в трубопровідний транспорт скоротився майже на 80 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Щоб заповнити прогалину, Європа, яка минулого року імпортувала 155 млрд кубометрів російського природного газу, включаючи СПГ, звернулася до міжнародного ринку СПГ.

Згідно з даними Refinitiv, з січня по жовтень ЄС імпортував СПГ у світовому масштабі на рекордні 111 млрд кубометрів, що майже на 70% більше, ніж у минулому році.

Імпорт із Росії за цей період склав 17,8 млрд кубометрів, збільшившись на 42% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, причому майже всі обсяги припали на Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.

"Моя дещо цинічна думка: якщо ми купуємо СПГ у Росії, це нормально. Тому що ми отримуємо від росіян те, що інакше було б надіслано [кудись в інше місце]", — говорить старший науковий співробітник Bruegel Георг Захманн.

"Європа терміново потребує механізму захисту від випадку, коли Росія вибірково надсилає газ окремим покупцям у Європі, щоб купити політичну вигоду" та порушити єдність Європи, додав він.