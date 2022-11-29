Перша партія добрив РФ вирушила з Нідерландів до Африки – офіс генсека ООН

Після продовження "зернової угоди" щодо експорту українського зерна через порти Чорного моря почав розблоковуватися експорт російських добрив - перше судно з російськими добривами для Африки вийшло із порту Нідерландів.

Про це йдеться у заяві офіційного представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

"ООН вітає безоплатну передачу 260 000 метричних тонн добрив від виробників РФ, що зберігаються в європейських портах і складах, які слугуватимуть для полегшення гуманітарних потреб і запобігання катастрофічній втраті врожаю в Африці, де зараз триває посівна кампанія.

Сьогодні з Нідерландів на зафрахтованому ВПП судні MV Greenwich вийшла перша партія добрив обсягом 20 000 тонн, яка прямує до Малаві через Мозамбік. Це буде перша з низки поставок добрив, призначених для низки інших країн Африканського континенту в найближчі місяці", - заявили в ООН.



В ООН пояснюють, що ця ініціатива з надання добрив є частиною домовленостей, підписаних у Стамбулі 22 липня ("зернова угода").



"Генеральний секретар дякує урядам РФ, Малаві та уряду Нідерландів, у тісній координації з ЄС, за їхню готовність дозволити цю першу критично важливу гуманітарну партію добрив ВПП для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.



ООН продовжує інтенсивні дипломатичні зусилля з усіма сторонами для забезпечення безперешкодного експорту критично важливого продовольства та добрив з України та Російської Федерації, звільнених від санкцій, на світові ринки", - додали в ООН.

Під час підписання "зернової угоди" 22 липня у Стамбулі представники РФ домовилися також про те, що їхня країна зі свого боку транспортуватиме морським шляхом добрива.

У листопаді російський президент Володимир Путін заявляв про невиконання другої частини домовленостей - розблокування експорту російської сільгосппродукції та добрив.

Економічна правда