У Києві знову відбуваються екстрені відключення світла – ДТЕК

У Києві 29 листопада відбуваються екстрені відключення світла - графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляє компанія "ДТЕК Київські електромережі".

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

На 11:00 вівторка, 29 листопада, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 30% – електропостачання обмежуватимуть у всіх областях.

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