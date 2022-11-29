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Дефіцит в енергосистемі – 30%, застосовані відключення у всіх областях

Вівторок, 29 листопада 2022, 11:25 - Анастасія Жарикова

На 11:00 вівторка, 29 листопада, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 30% – електропостачання обмежуватимуть у всіх областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Регулятор пояснює, що зростання дефіциту викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни", – наголосили в Укренерго.

Враховуючи дефіцит компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. 

Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго, а обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

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Нагадуємо:

У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі  застосовуються аварійні відключення по всій території України.

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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